Programma amateurvoetbal: rivalen Nuenen en Geldrop treffen elkaar andermaal in bekerderby

Tweedeklasser NWC ontvangt donderdag in het bekertoernooi derdeklasser Stiphout Vooruit. Beide ploegen bekerden op 30 augustus 2008 voor het laatst tegen elkaar, NWC behaalde toen een 0-2 zege in Stiphout. Op sportpark De Bergerheide is de bekerderby tussen derdeklasser Bergeijk en tweedeklasser De Valk. In het seizoen 2005-2006 troffen beide ploegen elkaar voor het laatst in competitieverband. In de derde klasse won De Valk destijds met 0-5 in Bergeijk.