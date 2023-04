Programma amateurvoetbal: strijd om plek in halve finales districtsbeker en landelijk cupavontuur

Drie Zuidoost-Brabantse teams maken nog kans om dit seizoen de districtsbeker te winnen en kwalificatie voor het landelijke KNVB-bekertoernooi af te dwingen. Voor dat laatste volstaat een plek in de halve finales van de districtsbeker en daar zijn Nuenen, Best Vooruit en Handel nog één zege van verwijderd.

Deze week zijn de kwartfinales. Nuenen gaat dinsdagavond in het bekertoernooi van Zuid 1 op bezoek bij Meerkerk, dat derde geklasseerd staat in de derde klasse van het zaterdagvoetbal. Meerkerk zorgde eerder in de vierde ronde voor een daverende verrassing door het in de vierde divisie uitkomende WNC na een 1-1 gelijkspel en een gewonnen strafschoppenserie uit te schakelen. Het treffen tussen Meerkerk en Nuenen (aftrap 20.00 uur) wordt uitgezonden via een livestream op YouTube.

Eersteklasser Best Vooruit speelt donderdagavond in Vught tegen Zwaluw VFC. De thuisploeg is koploper in de derde klasse en knikkerde eerder tweedeklasser Theole uit het toernooi, waarna ook Reusel Sport en Bergeijk het onderspit dolven tegen Zwaluw VFC. Best Vooruit bereikte de kwartfinale door in de vorige ronde met 1-2 te winnen bij zaterdageersteklasser Nivo Sparta.

In de kwartfinale van de districtsbeker Zuid 2 ontvangt derdeklasser Handel donderdagavond het in de vierde divisie uitkomende HVCH. Handel bereikte de laatste acht door drie bekerduels op rij te winnen via een strafschoppenserie. In de achtste finale stuntte Handel door met 2-2 gelijk te spelen tegen Wittenhorst, de koploper van 1C, en vervolgens aan het langst eind te trekken in de penaltyreeks. In de tweede ronde won Handel met 1-0 van tweedeklasser Boekel Sport.

Dinsdag 18 april

Kwartfinale districtsbeker Zuid 1

20.00 Meerkerk - Nuenen

5C

20.00 Dosko’32 - Hulsel

Hoofdklasse B Vrouwen

20.00 FC Eindhoven 2 - Someren/NWC

Donderdag 20 april

Kwartfinale districtsbeker Zuid 1

20.00 Zwaluw VFC - Best Vooruit

Kwartfinale districtsbeker Zuid 2

20.00 Handel - HVCH

3D Zuid 1

20.00 Braakhuizen - PSV

4G Zuid 2

19.45 ASV’33 - SPV (restant 42 minuten, stand 2-0)

Zaterdag 22 april

1C

18.30 ZSV - Deurne

3D Zuid 1

20.00 RKVVO - DBS

3A Zaterdag

17.15 De Braak - SKV

4F Zaterdag

14.30 BZC’14 - Rood-Wit V

Topklasse vrouwen

15.00 DTS’35 Ede - FC Eindhoven

Zondag 23 april

Derde divisie

14.00 UDI’19 - UNA

14.00 Dongen - Gemert

Vierde divisie

14.00 Silvolde - Nuenen

1B

14.00 VOAB - Marvilde

14.00 FC Boshuizen - Geldrop

14.30 Best Vooruit - Heeze

14.30 FC Eindhoven - Kruisland

1C

14.30 Someren - Venlosche Boys

14.30 EFC - Chevremont

2F

14.30 RPC - Rood-Wit V

14.30 Hoogeloon - Valkenswaard

14.30 De Valk - Brabantia

14.30 SHH - Oirschot Vooruit

14.30 NWC - Wilhelmina’08

2G

14.30 Rhode - Boekel Sport

14.30 SSS’18 - Sparta’25

3D Zuid 1

14.30 Beerse Boys - Unitas’59

14.30 Bladella - Acht

14.30 Gestel - Bergeijk

14.30 Hapert - Wilhelmina Boys

14.30 Dommelen - Reusel Sport

3D Zuid 2

14.00 Handel - Bruheze

14.30 Excellent - Stiphout Vooruit

3E

14.30 Vorstenbossche Boys - SBC

4E

14.00 Maarheeze - FC Cranendonck

14.30 Lierop - Rood-Wit’67

14.30 Budel - RKMSV

14.30 SSE - FC Oda

14.30 Neerkandia - SVSH

14.30 ONDO - DESM

4F

14.30 SDO’39 - Riethoven

14.30 DOSL - DVS

14.30 Steensel - HMVV

14.30 Vessem - Tuldania

14.30 Waalre - RKDSV

14.30 EDN’56 - ZSC

14.30 De Raven - Spoordonkse Boys

4G Zuid 1

14.00 Essche Boys - Pusphaira

14.30 Boskant - Tivoli

14.30 Woenselse Boys - Tongelre

14.30 Nieuw Woensel - Nijnsel

14.30 VOW - Mariahout

4G Zuid 2

14.30 RKGSV - De Braak

14.30 Milheezer Boys - MVC

14.30 Bavos - ASV’33

14.30 SPV - HVV Helmond

14.30 Mifano - Liessel

14.30 Brandevoort - ELI

5C Zuid 1

14.30 Netersel - Knegselse Boys

14.30 DEES - Dosko’32

14.30 Sterksel - EMK

14.30 De Weebosch - Terlo

14.30 SVSOS - Hulsel

14.30 Casteren - De Bocht’80

5C Zuid 2

14.30 VVV’03 - SJVV

14.30 Egchel - Olympia Boys

5E

14.00 Fiducia - Elsendorp

14.30 Olland - Keldonk

14.30 Nederwetten - FC Uden

Hoofdklasse B Vrouwen

13.00 De Tukkers - Someren/NWC