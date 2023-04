Programma amateurvoetbal: topper op Houtsdonk; degradatiekrakers op Bokt en De Leeuwerik

Na de misstap van koploper HVV Helmond op bezoek bij SPV (4-2 verlies) kan de titelstrijd in 4G Zuid 2 in de vier resterende speelronden alsnog een bloedstollende ontknoping krijgen. HVV heeft nog wel vijf punten voorsprong op nummer twee RKGSV, maar de ploeg uit Gerwen speelde een wedstrijd minder en kan zondag op bezoek bij de lijstaanvoerder de spanning verder opvoeren.

RKGSV was in het seizoen 2017-2018 voor het laatst te gast op sportpark Houtsdonk in Helmond en triomfeerde toen met maar liefst 0-5. Aan de thuiswedstrijd dit seizoen tegen HVV Helmond hielden de Gerwenaren minder goede herinneringen over, dat duel ging met 0-3 verloren. Op vreemde bodem is RKGSV dit seizoen nog ongeslagen, met zes zeges en vier remises.

In de kelder van 3D Zuid 1 treffen zondag op sportpark Bokt in Eindhoven Unitas’59 en Hapert elkaar, de nummers 12 en 13 van de ranglijst. Dat zijn aan het eind van de rit directe degradatieplekken, de nummers 9, 10 en 11 spelen nacompetitie voor behoud. Unitas’59 heeft één punt minder dan nummer 11 DBS. Hapert, dat in de laatste twee duels het aantal winstpartijen dit seizoen ineens verdubbelde naar vier, is zes punten verwijderd van die play-offplek.

In 4F Zuid 1 is zondag op sportpark De Leeuwerik in Hooge Mierde de degradatiederby HMVV tegen SDO’39. Beide ploegen bivakkeren onder de rode streep in de klasse, waarin de nummers 12, 13 en 14 afzakken en de nummers 9, 10 en 11 een herkansing krijgen in de nacompetitie. HMVV is hekkensluiter en heeft met acht punten achterstand op nummer 11 Steensel in de laatste vier duels een wonder nodig om degradatie te ontlopen. SDO’39 heeft maar één punt minder dan Steensel.

Dinsdag 25 april

3D Zuid 1

20.00 PSV AV - Gestel

4G Zuid 2

20.00 Mifano - Liessel

Zaterdag 29 april

2E

19.00 Brabantia - Mierlo-Hout

4F

18.00 ZSC - Waalre

4G Zuid 2

18.30 Liessel - Bavos

4F Zaterdag

12.15 Rood-Wit V - Merlijn

Zondag 30 april

Vierde divisie B

14.30 Meerssen - Nuenen

1B

14.00 Kruisland - Best Vooruit

14.00 't Zand - FC Eindhoven AV

14.30 Marvilde - Dosko

14.30 Geldrop - Erp

14.30 Heeze - Sarto

1C

14.30 Deurne - Someren

14.30 Wittenhorst - ZSV

14.30 Venlosche Boys - EFC

2E

14.30 Valkenswaard - RPC

14.30 Rood-Wit V - De Valk

14.30 Veritas - Hoogeloon

14.30 Oirschot Vooruit - NWC

3D Zuid 1

14.30 Acht - Braakhuizen

14.30 Bergeijk - Beerse Boys

14.30 Reusel Sport - RKVVO

14.30 Unitas’59 - Hapert

14.30 Wilhelmina Boys - Dommelen

14.30 DBS - Bladella

4F

14.00 Tuldania - De Raven

14.30 Riethoven - Vessem

14.30 DVS - EDN’56

14.30 Spoordonkse Boys - DOSL

14.30 HMVV - SDO’39

14.30 RKDSV - Steensel

4G Zuid 1

14.00 Mariahout - Avesteyn

14.30 Tivoli - Woenselse Boys

14.30 Tongelre - WEC

14.30 Pusphaira - Boskant

14.30 Irene - Nieuw Woensel

14.30 Nijnsel - VOW

4G Zuid 2

14.00 MVC - Brandevoort

14.30 HVV Helmond - RKGSV

14.30 Rood-Wit’62 - Milheezer Boys

14.30 De Braak - Mifano

14.30 ELI - SPV

5C Zuid 1

14.30 DEES - Knegselse Boys

14.30 Sterksel - De Weenbosch

5C Zuid 2

14.30 RKSVN - Olympia Boys

5E

14.00 Fiducia - Keldonk