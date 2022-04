Programma amateurvoetbal: toppers in Oirschot, Hoogeloon, Helmond en Eindhoven

In 3D Zuid 1 is zondag de derby tussen de nummer 3 Hoogeloon en de nummer 2 Bladella. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt twee punten. Winst is voor beide ploegen noodzakelijk om in het spoor van lijstaanvoerder RPC te blijven. Hoogeloon won dit seizoen alle Kempische derby’s. Zo moest Reusel Sport er twee keer aan geloven, werd Hapert geklopt en zegevierde Hoogeloon ook bij Bladella. Die wedstrijd eindigde in 1-3. Bladella zal liever terugdenken aan de laatste onderlinge confrontatie in Hoogeloon. Dat was op 15 december 2019 en de Bladelnaren trokken toen aan het langste eind (0-1) door een doelpunt van Niels Krekels.