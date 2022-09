Programma amateurvoetbal: UNA en Nuenen op jacht naar eerste thuiszege; Gemert treft in Utrecht Hercules

Wezel Sport haalt met Rochdi Achenteh opnieuw een Zuid­oost-Brabander in huis

Eindhovenaar Rochdi Achenteh (34) vervolgt zijn voetbalcarrière bij het Belgische Wezel Sport. De oud-speler van onder andere Brabantia, PSV en FC Eindhoven kwam afgelopen seizoen in de tweede divisie uit voor het Werkendamse Kozakken Boys. Wezel Sport kroonde zich in mei tot kampioen en promoveerde daardoor naar de Derde afdeling, het vijfde niveau in België.

4 augustus