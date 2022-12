Programma amateurvoetbal: Valkenswaard hoopt triomftocht te vervolgen tegen De Valk; Handel voor topper naar Stiphout

De Valk staat vijfde geklasseerd, op negen punten achterstand. Vorig seizoen won De Valk de derby bij Valkenswaard met 3-4, nadat de thuiswedstrijd op Het Valkennest in 1-1 was geëindigd.

Nummer drie Stiphout Vooruit speelt zondag in 3D Zuid 2 de topper tegen lijstaanvoerder Handel. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt drie punten. Bruheze staat tweede met één punt minder dan Handel. In het seizoen 2015-2016 troffen Handel en Stiphout Vooruit elkaar voor het laatst in de competitie en dat leverde twee doelpuntrijke duels op. Handel trok twee keer met riante cijfers aan het langste eind, in Stiphout met 2-8 en thuis met 5-0. Handel kroonde zich dat seizoen tot kampioen in de vierde klasse.