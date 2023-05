Programma amateurvoetbal: Zeeuwse eersteklasser laatste obstakel voor Nuenen op route naar finale

SVOD’22 is op 1 juli 2022 ontstaan na een fusie tussen Oostkapelle en Domburg en staat elfde geklasseerd in de eerste klasse C zaterdag. De ploeg verraste eerder in het bekertoernooi door met Goes en Unitas’30 twee teams uit de vierde divisie uit te schakelen. Nuenen, momenteel negende in de vierde divisie B, bereikte de halve finale door onder andere de eersteklassers Marvilde, Geldrop en EFC te verslaan.