Programma amateurvoetbal: zondag zevenmaal Zuidoost-Brabantse kans op een kampioenschap

In 1962 behaalde SV Valkenswaard al eens de titel in de tweede klasse, waarna de ploeg drie jaar in de eerste klasse uitkwam. Voor Sparta’25 is het wat minder lang geleden dat het in de eerste klasse uitkwam. Na een kampioenschap in de tweede klasse in 2009 hield de ploeg uit Beek en Donk het een niveau hoger vijf jaar vol. Een rentree in de eerste klasse is nu nabij. Sparta’25 gaat met vijf punten voorsprong aan kop in 2G en is bij winst zondag in de thuiswedstrijd tegen nummer drie Olympia’18 niet meer te achterhalen. Een gelijkspel kan ook volstaan, maar dan mag nummer twee DAW Schaijk thuis niet winnen van SSS’18.