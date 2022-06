Programma nacompetitie amateurvoetbal: 37 Zuidoost-Brabantse teams strijden voor promotie of lijfsbehoud

TRANSFER Geldropse verdediger Sven van de Kerkhof ruilt Esperanza Pelt in voor Lille United

Verdediger Sven van de Kerkhof (27) uit Geldrop maakt in België de overstap van Esperanza Pelt naar Lille United. Die ploeg is via de play-offs naar de Tweede afdeling gepromoveerd, het vierde niveau in België. Esperanza Pelt en Lille United waren dit seizoen competitiegenoten in de Derde afdeling, Esperanza eindigde tweede en Lille United vierde.

