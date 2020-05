Promotie Dommelen, ploeg keert na een jaar terug in de derde klasse

Ongeslagen koploper EFC promoveert alsnog naar de eerste klasse

13:11 EFC heeft van de KNVB te horen gekregen dat het alsnog is gepromoveerd naar de eerste klasse. De Eerselse ploeg ging bij het voortijdig afbreken van de competitie ongeslagen aan kop in de tweede klasse F en had een verzoek ingediend bij de voetbalbond om het volgend seizoen een niveau hoger te mogen proberen. EFC speelde in de periode 2010-2015 al eerder in de eerste klasse.