Promotie hoofddoel UNA, De Treffers tegenstander in eerste oefenduel

Bijna honderd nieuwsgierige supporters waren dit keer op de bijeenkomst afgekomen. Nog niet alle spelers waren in verband met vakanties aanwezig. Kwam de vorige trainer Jeroen van Bezouwen met een tactisch en theoretisch ijzersterk verhaal, zijn opvolger de 58-jarige Ger Demin (“Volgens mij hoef ik me niet voor te stellen want ik ben 49 jaar lid van deze vereniging”) deed het op de hem kenmerkende luchtige toon. De ervaren oefenmeester – zelf ruim twaalf jaar speler van het geelzwarte vaandelteam – verwoordde nogmaals wat bij de grotendeels in tact gebleven spelersgroep even daarvoor verschillende malen werd uitgesproken. ,,We gaan voor promotie.”