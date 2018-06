Promovendus Milheeze lacht, ASV'33 treurt op 't Rooi

NACOMPETITIE VOOR DERDE KLASSE SBC met nipte zege bij SCR naar finale tegen Gudok

10 juni Dankzij een 0-1 overwinning bij SCR speelt vierdeklasser SBC op zondag 17 juni in de finale van de nacompetitie uit tegen TSV Gudok in Tilburg. Inzet is een plek in de derde klasse.