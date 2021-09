Proost, een biertje in Veldhoven op ras-supporter Toon Bullens

Aanvoerder Jasper Mol (27) spreekt namens de selectie: ,,We wisten al langere tijd dat het met zijn gezondheid achteruitging. Er waren altijd wel spelers of andere supporters die Toon thuis ophaalden en weer mee terug naar Oerle brachten. Dat was vanzelfsprekend. Toch kwam zijn overlijden onverwacht. Helaas was zijn afscheid in besloten kring, waardoor we niet bij de crematie konden zijn. Hij was niet alleen onze grootste, maar zeker ook onze meest kritische supporter aller tijden. We zullen hem in het vervolg enorm missen.”