PSV/av en Hoogeloon nacompetitie in voor promotie; Budel en Dommelen moeten voor lijfsbehoud vechten

EERSTE KLASSE C EFC sluit seizoen goed af; Rhode en Brabantia met nederlaag nacompeti­tie in voor behoud

EFC heeft de competitie afgesloten met een 3-0 zege op Berghem Sport en is daardoor zesde geëindigd in 1C. Best Vooruit, dat zich dankzij winst van de tweede periodetitel al plaatste voor de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse, speelde met 1-1 gelijk bij Erp en is vierde geworden. De nummers 12 en 13 Rhode en Brabantia, die beide reeds veroordeeld waren tot het spelen van de play-offfs voor lijfsbehoud, verloren op de laatste competitiedag.

16:54