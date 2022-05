PSV/av trekt Parfait Luwawa van SV Deurne aan: ‘Mooi vervolg van mijn voetbalcarrière’

,,De reden dat ik uiteindelijk voor PSV/av kies is omdat ik toe ben aan een nieuwe uitdaging en ik een goed gevoel heb overgehouden aan het gesprek met trainer Stephan Wijlaars”, geeft Luwawa aan. ,,Zijn visie spreekt mij aan en ik zie daarin een mooie rol voor mij weggelegd. Zo ga ik dan ook met mijn ervaring zowel binnen als buiten het veld mijn bijdrage leveren en zie ik deze stap als een mooi vervolg in mijn voetbalcarrière.”

Luwawa begon zijn carrière bij de pupillen van HVV Helmond en werd daar opgepikt door Helmond Sport. In 2007 kwam hij in de B-junioren van Geldrop voetballen en stroomde in 2010 door naar de selectie. In 2015 stapte hij over naar SV Deurne.