Pusphaira-doelman met ambulance afgevoerd, wedstrijd gestaakt

VIJFDE KLASSE E ZUID 1De Weebosch - Pusphaira is in de 53e minuut gestaakt na een ongelukkige botsing tussen de laatste man Ralf Raessens en keeper Arjan Loenen van Pusphaira. De keeper raakte kort buiten bewustzijn en moest met de ambulance worden afgevoerd. Inmiddels zou hij aan de beterende hand zijn.

De Weebosch – Pusphaira 3-0 (gestaakt 53e minuut).

Sjors de Backer bracht De Weebosch in de tiende minuut uit een vrije trap in de kruising op voorsprong, 1-0. Pusphaira werd daarna sterker, maar het was direct na rust Sjors de Backer die met twee treffers de voorlopige stand op 3-0 bepaalde. Na een botsing tussen de laatste man Ralf Raessens en Pusphaira-doelman Arjan Loenen werd de Eindhovense keeper onwel en raakte even buiten bewustzijn. Loenen werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Inmiddels is hij aan de beterende hand.

Hulsel – Riethoven 2-1.

De thuisploeg opende vrij vlug na het beginsignaal de score. Doelman Michiel van Limpt schoot een strafschop binnen, 1-0. Met kunst – en vliegwerk haalde de thuisploeg de rust. Meteen na de pauze werd het zelfs 2-0. Ditmaal was Julian van Limpt trefzeker. Riethoven kwam nog terug door een treffer van Joey van Otten (2-1), maar verder kwam de koploper niet.

De Bocht’80 – DEES 2-2.

De Bocht ’80 en DEES waren na negentig minuten in evenwicht. Alles bij elkaar opgeteld een terechte uitslag. Toch hadden beiden ploegen zomaar drie punten aan dit duel over kunnen houden, maar op de beslissende momenten faalden beide in de afwerking. Voor rust kwam DEES in de 19e minuut op 0-1 voorsprong door Floris Franssen. Nog voor rust maakte de thuisploeg er 2-1 van door twee treffers van Elo Turksma. Het enige doelpunt na rust viel in de 50e minuut door wederom Floris Franssen, 2-2.

Terlo – Casteren 0-3.

Het was alweer vier jaar geleden dat Casteren in Bergeijk won. De 0-3 zege was meer dan verdiend. Voor rust troffen Siem van Esch en Pim Smolders doel, 0-2. Na de pauze schoot Pim Smolders een strafschop binnen, 0-3.

SVSH - Knegselse Boys 1-0

Invallers maakten na rust het verschil voor SVSH, dat net als Knegselse Boys in het eerste bedrijf maar weinig wist te creëren. Na de thee trok een dominanter SVSH in extremis de partij dan toch naar zich toe. Invaller Rick van Tulden bediende met een steekpass de eveneens in het veld gebrachte Bram van Mierlo in stelling, die de bal beheerst binnenschoof, 1-0.

DVS – Rood Wit’67 2-0.

De thuisploeg was de bovenliggende partij. Dat bracht het in de 63e minuut tot uitdrukking door een doelpunt van Wester Wester, 1-0. Twintig minuten later was het weer Wester Wester die scoorde. Ditmaal met een fraaie lob, 2-0.