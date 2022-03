Ralf van Beek grote man bij Maarheeze; Joep Lemmen maakt er vier voor Neerkandia

Vierde klasse D (Zuid 2)

FC Cranendonck - DES Swalmen 0-2.

Na vijf zeges op rij heeft FC Cranendonck weer eens verloren. De ploeg van trainer Ronny Everaerts speelde voetballend niet slecht, maar: ,,We hadden gewoon een beetje pech vandaag”, aldus de oefenmeester. Vlak na rust kwam DES swalmen op voorsprong. In de slotfase nam de scheidsrechter een handsbal niet waar en kreeg Cranendonck de penalty niet. Toen de thuisploeg alles of niets ging spelen, liep DES Swalmen in de counter nog uit naar 0-2.

Heythuysen - Maarheeze 1-5.

Ralf van Beek was de grote man bij Maarheeze in de 1-5 overwinning op Heythuysen, de spits was goed voor vier treffers. Al vroeg in de wedstrijd opende Remy Verhoeven de score voor Maarheeze uit een strafschop. Via twee treffers van Van Beek stond het na een klein half uur 0-3 voor de bezoekers. Pal voor de thee scoorde Heythuysen tegen maar dankzij wederom twee treffers van Van Beek boekte Maarheeze een ruime overwinning.

Vierde klasse E (Zuid 2)

Koningslust - Neerkandia 0-6.

De aanvallers van Neerkandia waanden zich tegen Koningslust in een speeltuin. Vooral Joep Lemmen had er zin in en hij scoorde in de eerste helft een glaszuivere hattrick. Via Gert Swinkels werd de ruststand bepaald op 0-4. In de tweede helft scoorde Lemmen nogmaals en bepaalde Nils Gielen de eindstand op 0-6.