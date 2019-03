Reda Lechheb: van aanvaller naar back bij Gestel

Hekkensluiter Gestel verloor vier duels op rij, totdat het afgelopen zondag ineens ruim won van concurrent RPC: 5-1. ,,Het was een goede overwinning”, vindt Reda Lechheb. ,,We begonnen redelijk, maar zij kwamen vanuit een counter tegen de verhoudingen in op voorsprong. Toen maakten wij gelijk en daarna kregen we een strafschop en hun doelman een rode kaart. Vanaf dat moment waren we heer en meester”, aldus Lechheb, van wie het helemaal niet vanzelfsprekend was dat hij acte de presence gaf.