Regen tast Brabantse voetbalvelden aan: deze wedstrijden zijn afgelast

zondag 4F Gebroeders Peters zorgen voor sfeer bij Milheezer Boys: ‘We speelden The Bongo Song’

1 december Het is 10 juni 2018. Milheezer Boys is zojuist gepromoveerd naar de vierde klasse en de kantine op Sportpark 't Rooi is voor die gelegenheid omgetoverd tot concertzaal. De gebroeders Tom (21) en Niels (20) Peters fleuren het voetbalfeestje op met een muzikale show, die het duo op slag de bijnaam 'de gebroeders trommel' oplevert.