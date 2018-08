Reinald Boeren gelooft in verrassing Gemert

Een wedstrijd vol prestige, maar ook financieel valt er wat te winnen. Verschalkt Gemert de Zeeuwse ploeg, dan kan in de eerste ronde een wedstrijd tegen PSV of Ajax geloot worden. ,,Dat is natuurlijk financieel aantrekkelijk”, vertelt Boeren. Hij is bezig aan zijn eerste weken in Gemertse dienst en was hiervoor coach van Rood-Wit uit Sint Willebrord, West-Brabant. ,,Het is natuurlijk een wedstrijd die we willen winnen, dat leeft zeker wel. Hoek is de favoriet, maar als wij een goede dag hebben, is er zeker wat mogelijk.”

Boeren kan zelf niet beschikken over aanvaller Ralf Kemper, die zit nog een schorsing uit na zijn rode kaart in de halve finale van de districtsbeker. Of de van TOP Oss teruggekeerde Thijs van Pol al een volledige wedstrijd kan spelen, daar laat Boeren zich nog niet over uit. ,,Hij heeft al minuten gemaakt en afgelopen zondag (0-5 zege op hoofdklasser RKHVV, red.) een uur gespeeld. Wie weet wat hij tegen Hoek kan, daar laat ik me nog niet over uit.” De zege op RKHVV uit Huissen was voor Boeren de bevestiging dat hij met zijn ploeg op de goede weg is. ,,In wedstrijden ervoor was het af en toe zo stil dat het leek of je naar een stomme film keek. Tegen RKHVV viel alles op de goede plek. We zijn er klaar voor om te verrassen tegen Hoek.”