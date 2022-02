Reinald Boeren verrast met Gemert: ‘We zijn gewoon een lastig ploegje om tegen te spelen’

,,Als er iets gaat leven in een groep kun je in een flow komen, daarom was ik helemaal niet blij met de stop”, zegt Boeren over de coronapauze van de competitie. Door die flow verloor Gemert nog geen enkel duel in de derde divisie. Afgelopen zondag leek de flow van de zwart-witten nog niet gebroken te zijn en werd met 2-5 gewonnen in Heemskerk van ADO’20.