Remise tussen PSV en Hoogeloon; Pusphaira pakt tegen buurman Woenselse Boys eerste punten in 2022

3D (Zuid 1)

PSV AV - Hoogeloon 1-1. Halverwege was het op De Herdgang nog 0-0. Na een uur spelen zette Niels Raaijmakers de thuisploeg uit een vrije trap op voorsprong. Vijf minuten later trok Sjoerd de Laat de stand gelijk namens de bezoekers. ,,We vergaten onszelf in de eerste helft te belonen”, zei PSV-trainer Stephan Wijlaars na afloop. ,,Na de gelijkmaker waren er nog kansen over en weer, maar bleef het bij 1-1.”

4F (Zuid 1)

Woenselse Boys-Pusphaira 1-2. In de Woenselse derby had Pusphaira in de eerste helft duidelijk het betere van het spel. De uitploeg was dominanter, met name in het creëren van kansen. Uiteindelijk vielen er goals. Allereerst werkte Douwe Orij een voorzet binnen, 0-1. Daarna begon Sean Hill aan een individuele actie die leidde tot een zeer fraaie 0-2. Na rust had de 0-3 kunnen vallen, maar bleef de thuisploeg op de been. Woenselse Boys liet ander spel zien dan in de eerste 45 minuten. Het werd nog even spannend toen Maurice van Loenen tien minuten voor tijd de 1-2 maakte. Toch hield Pusphaira stand.