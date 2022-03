Remy Verhoeven helpt Maarheeze opnieuw aan volle buit in derby tegen FC Cranendonck

De thuisploeg mocht het zichzelf kwalijk nemen dat de wedstrijd niet vroeg in het slot werd gegooid. Remy Verhoeven maakte in de twintigste minuut op aangeven van Sammy Dirkx de 1-0. Eerder dit seizoen was Verhoeven met de 0-1 in Soerendonk ook al de matchwinner in de derby tegen FC Cranendonck.