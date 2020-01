Restant Lierop-FC Cranendonck (drie minuten) dinsdag uitgespeeld

In een hectische slotfase gaf Lierop de wedstrijd volledig uit handen. In de eerste helft had Rob van der Sluijs de score geopend voor de thuisploeg. Nadat Rik Feijen (Cranendonck) en Hidde Maas (Lierop) beiden al een rode kaart kregen, maakte Sam Cummins diep in blessuretijd de gelijkmaker voor de koploper. Amper zestig tellen later gaf scheidsrechter Mulder een strafschop aan Cranendonck wegens commentaar van Lieropse spelers. In het tumult wat daarop ontstond kregen Rob van der Sluijs en Daan Hooglugt een rode kaart. De arbiter wist echter in eerste instantie niet welke spelers hij rood had gegeven en besloot daarom het duel te staken.