Rhode bezorgt kampioen HVCH benauwde middag en pakt een punt

EERSTE KLASSE CHVCH kroonde zich zondagmiddag tot kampioen in de eerste klasse C, maar tegenstander Rhode weerde zich kranig en hield de thuisploeg uit Heesch op een 1-1 gelijkspel. Ook thuis speelde Rhode begin dit seizoen met 1-1 gelijk tegen HVCH. Best Vooruit en FC Eindhoven wonnen, EFC ging onderuit.

HVCH - Rhode 1-1. Koploper HVCH kroonde zich tegen hekkensluiter Rhode tot kampioen. In de 24ste minuut ging Rhode-doelman Paul van Heesch in de fout, waardoor Jan van de Haterd voor een lege goal de 1-0 kon maken. Rhode moest zich in de eerste helft beperken tot verdedigen, maar voorkwam verdere schade. Na rust kwam Rhode beter in de wedstrijd en in de 70ste minuut viel de 1-1 door een verzilverde strafschop van Mark van der Zanden. Drie minuten later kreeg HVCH een penalty, maar Paul van Heesch maakte zijn eerdere fout goed door de inzet van Tom Hekerman te stoppen. Sjoerd Schobbers raakte in de 86ste minuut namens HVCH nog de paal. In de blessuretijd maakte Rhode nog bijna de 1-2, de inzet belandde op de lat.

Best Vooruit - Leones 3-1. In de 40ste minuut kwam Best Vooruit op voorsprong, Robin Buiks scoorde na een fraaie pass van Elmo Hertogh. In de 54ste minuut verdubbelde Tom Sprokholt de score, 2-0. Thomas van Heukelom liet in de 77ste minuut de 3-0 aantekenen. Joeri Broeders maakte in de slotfase nog de 3-1.

Alverna - EFC 5-2. Al in de eerste minuut was Gijs Wuijts dicht bij de openingstreffer voor EFC, zijn schot teisterde de lat. In de negentiende minuut namen de bezoekers alsnog de leiding. De keeper van Alverna liet de bal los en Daan Bogaerts was ter plekke om te profiteren, 0-1. Maar een minuut later stond het weer gelijk door toedoen van Lucas van den Heuvel en in de 36ste minuut kwam Alverna uit een vrije trap van Aleksander Lejic op 2-1. In de 43ste minuut vloog ook een vrije trap van Lucas van den Heuvel binnen, 3-1. Gijs Wuijts bracht in de 55ste minuut de spanning terug, 3-2. Maar in de 62ste minuut zorgde Owen Mbila voor de 4-2 en zes minuten later stond het 5-2 een doelpunt van Thomas Verkuijlen.

Woezik - FC Eindhoven 2-3. Karen Tevonyan opende in de 57ste minuut de score voor Woezik, 1-0. Maar de bezoekers bogen de stand vervolgens om naar 1-2. Alverna kwam nog langszij, maar FC Eindhoven trok uiteindelijk met 2-3 aan het langste eind. De doelpunten van FC Eindhoven werden gemaakt door Juul Leenhouwers (2) en Appie Azmani.