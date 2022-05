Rhode en EFC geven elkaar geen duimbreed toe; zure nederlaag FC Eindhoven

Rhode - EFC 2-2. Het was het duel van de gemiste kansen. Daarin gaven zowel Rhode als EFC elkaar niets toe. Na negentig minuten bleef ook de stand in evenwicht, 2-2. Het eerste half uur was voor de bezoekers. Daarna kwam Rhode sterk terug in de wedstrijd. De rust ging in met een 0-0 stand. De beste mogelijkheid in de eerste helft was voor Rhode-aanvoerder Geert Oerlemans. Hij had de hoek voor het uitzoeken, maar schoot recht tegen EFC-doelman Jop Poeliejoe op. Na de pauze ging het opeens hard. Roel Smeets beroerde in de 62ste minuut de bal met de hand, waardoor EFC een strafschop mocht nemen. Gijs Wuijts voltrok het vonnis van elf meter, 0-1. Na enkele goede mogelijkheden voor Rhode was het in de 69ste minuut alsnog raak. De weer van een blessure teruggekeerde invaller Simon van de Wetering tekende met een kopbal voor 1-1. Dezelfde Van de Wetering maakte er acht minuten later vanuit een identieke situatie 2-1 van. De verdiende gelijkmaker kwam nog in dezelfde minuut op het scorebord. Invaller aan EFC-zijde Teun van Borrenbergen tikte van dichtbij de 2-2 binnen.