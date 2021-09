Rhode-goalie Paul van Heesch staat na twee pure pechjaren te trappelen om weer competitie te kunnen spelen

,,Het is een aparte periode geweest”, blikt Van Heesch terug. ,,De eerste coronastop kwam mij wel goed uit, omdat ik daardoor rustig kon revalideren van mijn kruisbandoperatie en als hekkensluiter bleven we toch in de eerste klasse. Maar toen vorig seizoen corona na vier wedstrijden al een einde maakte aan de competitie was dat minder fijn. Ik was na een zwaar jaar eindelijk weer fit en we waren goed gestart. We pakten vier punten tegen titelkandidaten door FC Eindhoven AV te verslaan en gelijk te spelen tegen NEC. Daarna val je weer in een sleur.”