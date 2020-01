‘Rhode hoort in eerste klasse’

De winterstop kwam niet ongelegen voor Rhode, na een aardige start pakte het in de laatste zeven duels slechts twee punten. De ploeg is nu voorlaatste. ,,We konden in de winterstop de hoofden leegmaken en met twee goede oefenwedstrijden tegen Volkel en SBC de negatieve gevoelens van ons afschudden, waardoor we met vertrouwen aan de tweede seizoenshelft starten”, zegt middenvelder Geert Oerlemans (21). ,,Ik ben ervan overtuigd dat we de weg omhoog inslaan en ons veilig gaan spelen.We hebben kwaliteit genoeg om in de eerste klasse te blijven.”