Rhode sleept tweede zege binnen; EFC krijgt een pak slaag

TOP - Rhode 2-3. Halverwege stond het 1-1 in Oss. Mark van der Zanden opende in de 24ste minuut de score voor Rhode en in de 38ste minuut kwam TOP op gelijke hoogte door een doelpunt van Casper van Druten. Stan van Dolleweerd zette de thuisploeg na rust op een 2-1 voorsprong. Rolf van den Bogaart bracht Rhode in de 69ste minuut langsij en door toedoen van Bas van Kuringen werd het 2-3 voor Rhode.

EFC - Erp 1-5. EFC begon slecht aan de wedstrijd en keek na vier minuten al tegen een 0-1 achterstand aan. Door doelpunten in de 19de en 31ste minuut liep Erp uit naar 0-3. Max van Limpt maakte er op slag van rust 1-3 van, maar verder herstel van EFC bleef na de pauze uit. In de 53ste minuut werd het 1-4 en in de 82ste minuut 1-5.

Alverna - FC Eindhoven 2-2. FC Eindhoven AV nam in de 21ste minuut de leiding en in de 41ste minuut verdubbelde Juul Leenhouwers de score voor de bezoekers. Owen Mbila maakte meteen na de pauze de aansluitingstreffer voor Alverna. In de 55ste minuut liet Mbila ook de 2-2 aantekenen. In een spannende slotfase vielen geen doelpunten meer.

Berghem Sport - Brabantia 2-2. Door een doelpunt van Moreno Koenders in de 16de minuut kon Brabantia gaan rusten met een 0-1 voorsprong. Joeri Theunisse trok in de 55ste minuut de stand gelijk. Door een eigen doelpunt nam Brabantia in de 58ste minuut opnieuw de leiding. Jip van de Camp bracht Berghem Sport in de 82ste minuut langszij, 2-2.

Woezik - Best Vooruit 0-3. Na een 0-0 ruststand brak Roel van de Sande in de 53ste minuut de score open voor Best Vooruit. Tim Fiolet bracht in de 70ste minuut de stand 0p 0-2 en Dave de Bresser zorgde in de 76ste minuut voor de 0-3.