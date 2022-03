Richard van Malten stapt van Geldrop over naar RKGSV: ‘Ambitieuze club en lekker dicht bij huis’

TRANSFERVierdeklasser RKGSV kan volgend seizoen beschikken over Richard van Malten. De ervaren 31-jarige verdediger uit Nuenen speelt nu nog in de eerste klasse bij Geldrop en gaat met trainer Pierre van den Eeden mee naar de Gerwense club. Begin maart had Van Malten al bij Geldrop aangegeven na drie jaar te gaan vertrekken.

,,RKGSV is een ambiteuze en gezellige club en het is lekker dicht bij huis”, licht Van Malten zijn keuze toe. ,,En dat Pierre daar trainer wordt, sprak mij ook aan. Ik ken hem inmiddels al heel lang. Ik vond het voor mijn gevoel nog te vroeg om nu al met voetballen te gaan stoppen en RKGSV is goed te combineren met mijn drukke gezinsleven. RKGSV heeft nu al een leuk elftal met diverse bekende spelers voor mij dat bovenin de vierde klasse meedraait. Wie weet zit er nog meer in.”

Van Malten debuteerde op zijn zeventiende in het eerste elftal van Nuenen en was vanaf januari 2009 een basiskracht. De verdediger promoveerde met Nuenen na een kampioenschap twee keer naar de hoofdklasse, in 2011 en in 2016. In 2014 was Nuenen naar de eerste klasse gedegradeerd.

Van Malten stopte in augustus 2017 bij Nuenen omdat hij geen vertrouwen meer voelde van de toenmalige trainer Miguel van den Dungen en ging in januari 2018 bij het Belgische Poederlee voetballen. In het seizoen 2018-2019 kwam Van Malten voor KSK Branddonk uit, waarna hij naar Geldrop verkaste.