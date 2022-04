Rick de Vooght uitblinker bij doelpuntloos gelijkspel

Het was voor de thuisploeg de eerste thuiswedstrijd op het hoofdveld sinds november. De sfeer om weer op dit veld actief te zijn was te merken. Handel begon meteen in de aanval en kreeg direct een aantal kansen. De Braak had vanaf de 25e minuut een aanvallende fase, maar echt grote kansen kwamen er niet. De grootste kans was voor de Handelse aanvaller Ruud Konter, maar zijn inzet werd in de 36e minuut van de lijn gehaald na een counter. Na rust was het eenrichtingsverkeer. Handel kreeg veel kansen, maar de Helmondse doelman Rick de Vooght was de uitblinker. Hij stopte alles, ook al ging het niet altijd even soepel. Het thuisfront kon de bal er niet in krijgen. Uit de laatste counteraanval had zelfs nog de 0-1 kunnen vallen. Het bleef zoals het begon: 0-0.