Rick van der Linden ruilt Maarheeze in voor Ho Chi Minhstad: ‘Ik krijg nog een afscheidswedstrijd’

Als internationaal projectmanager bij een diervoederbedrijf uit Ede verbleef Rick van der Linden (29) al eerder anderhalf jaar in Vietnam. Hij pendelde destijds wel regelmatig op en neer tussen Maarheeze en Azië. ,,Een paar maanden geleden kreeg ik van mijn werkgever de vraag of ik me definitief in Vietnam wilde vestigen, omdat daar een positie vrijkwam”, vertelt Van der Linden. ,,In oktober tekende ik het contract. Voorlopig ga ik voor een jaar en daarna kijken we verder. Het verschil met eerder is dat mijn vriendin nu meegaat. Dat maakt het wel prettiger. Ze is al eens drie dagen op bezoek geweest toen ik in Vietnam was en kent het land dus ook al een beetje.”