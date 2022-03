RKGSV haalt uit tegen concurrent; 54-jarige doelman bij EMK

RKGSV-DOSL 4-0.

In de eerste helft had DOSL meer de bal en kreeg de uitploeg kleine kansjes. De thuisploeg had zelf ook nog twee goede mogelijkheden, maar de stand was 0-0 bij rust. In de 57ste minuut maakte invaller Daan van Erp de 1-0 op aangeven van Mike van den Berk. Toen vielen de goals snel. Milos Milosevic maakte de 2-0 en 3-0, twee keer op aangeven van opnieuw Van den Berk. Pim Simons bepaalde de eindstand op 4-0.

Boskant-Avesteyn 0-3.

Boskant begon het eerste halfuur niet onaardig. Daarna werd de koploper sterker. In de tweede helft had Avesteyn na een omzetting in het team de wedstrijd onder controle. Dat resulteerde in drie goals: 0-1 in de 62ste minuut, 0-2 in de 68ste minuut en de 0-3 kwam via een strafschop in de 76ste minuut.

Tivoli-DVS 2-4.

DVS speelde een prima wedstrijd, maar kwam eerst wel op achterstand. Mike Box benutte een pingel in de 32ste minuut: 1-0. Roel de Greef maakte tien minuten later gelijk: 1-1. Slechts één minuut na die goal viel de 1-2 via Rutger Roza. In de tweede helft maakte Sam Senders de 1-3 na een kwartier spelen. Tien minuten later maakte Tivoli de aansluitingstreffer via opnieuw een penalty van Box. Uiteindelijk gooide Remo van Beuningen de wedstrijd in het slot door de 2-4 te maken in minuut 82.

Pusphaira-WEC 1-3.

De studentenploeg begon niet best. Ze kwamen op 0-1 achterstand door een kopbal uit een vrije trap. Thijs van Rijssel maakte 1-1, maar kort daarna stond het alweer 1-2 voor WEC. Na rust ging het gelijk op, maar maakte de uitploeg kort voor tijd de beslissende 1-3.

EMK-Mariahout 1-3.

Bij EMK waren de eerste twee doelmannen afwezig waardoor de 54-jarige veteraan Peter Beekmans het doel verdedigde. In de openingsfase pakte hij een aantal keer moeilijke ballen. Mariahout was sterker, maar EMK kwam na een halfuur spelen op voorsprong door een benutte vrije trap van Daan van de Ven: 1-0. De uitploeg kwam past na rust echt op gang. Chiel van Wanrooij maakte 1-1 op aangeven van Rob Wagemans in de 55ste minuut. Vijf minuten later benutte Tim Barten een strafschop: 1-2. Diezelfde Barten maakte zijn tweede op aangeven van opnieuw Wagemans: 1-3.

ELI-VOW 2-1.

Er was de hele wedstrijd een overwicht voor de Lieshoutse ploeg. Toch kwam VOW voor rust op 0-1. Halverwege de tweede helft maakte Coen Brouwers de 1-1. Acht minuten later scoorde Jaccy van den Enden uit een corner de beslissende 2-1.

Acht-Woenselse Boys 5-0.

Al na elf minuten was het Rob van de Plaat die vanaf de punt van het strafschopgebied de bal in de bovenhoek krulde: 1-0. Vier minuten later kon Timo Verhagen de bal binnen tikken na een mooie uitgespeelde aanval: 2-0. In de 45ste minuut gaf Timo Verhagen keeper Juri Koudijs het nakijken met een slimme krulbal in de verre hoek: 3-0. In de tweede helft maakte Acht binnen vijf minuten de 4-0 via Van de Plaat. Ondanks een groot overwicht kwam Acht nog maar een keer tot scoren en via Timo Verhagen die in de 68ste minuut zijn derde treffer kon binnen schieten en de eindstand op 5-0 bepaalde.