RKGSV nieuwe nummer drie, DOSL boekt ruime uitzege

Pusphaira - ELI 2-4.

Na diverse grote kansen onbenut te laten, was het Aaron Hurkx, die na achttien minuten de 0-1 binnenschoot. ELI bleef het betere van het spel houden, maar faalde in de afwerking. Kort voor rust was het Ruben van der Waerden, die een vrije trap benutte: 1-1. Na rust ging het lange tijd gelijk op. In de 65ste minuut was Jaccy van den Enden doeltreffend: 1-2 . Door goals van respectievelijk Coen Brouwers en Niels den Bol werd de voorsprong uitgebreid tot 1-4. Quint Kolen bepaalde in de slotminuut de eindstand op 2-4.

Acht - Boskant 5-1.

Boskant probeerde de koploper vast te zetten met een verdedigende speelwijze, maar zag Acht vijf keer scoren: 5-1. Wel kwam Boskant nog op een 0-1 voorsprong, nadat een Acht-middenvelder hands maakte in het strafschopgebied. Rob van der Heijden schoot de penalty beheerst binnen. Acht raakte gefrustreerd en had het lastig met de verdedigingslinie, maar kwam uiteindelijk door een fout van doelman Vince Canters op gelijke hoogte, Sander van den Heuvel strafte de fout af. De gelijkmaker luidde een betere fase in en met doelpunten van Timo Verhagen en Melvin van der Groen werd de wedstrijd omgedraaid. In de tweede helft vergrootten Paul Holthuizen en invaller Yannick Vunge de score tot 5-1.

Mariahout - Woenselse Boys 4-0.

Mariahout begon fel en zette meteen druk. Die speelstijl leverde direct een aantal kansen op. De 1-0 werd dan ook snel gemaakt: Rob Wagemans scoorde na een voorzet van Tim Barten. Daarna zakte de thuisploeg wat in. Toch werd de 2-0 vlak voor rust gescoord door Huib van Zutphen. Slechts twee minuten waren er gespeeld in de tweede helft en werd het 3-0 via Danny van de Laar. Joep van Hoof bepaalde de eindstand op 4-0 door een vrije trap in de bovenhoek te knallen.

Tivoli - DOSL 1-5.

De wedstrijd speelde zich af in Leende. DOSL scoorde de 0-1 en 0-2, beide keren was Roel van Geldrop trefzeker. Tivoli maakte via een fraai afstandsschot van Luc Verbeek de 1-2. Na rust vergrootte DOSL de voorsprong. Vincent van Tartwijk zorgde voor de 1-3. Invaller Mathijs Oomen bepaalde met zijn twee goals de eindstand op 1-5.

EMK - Avesteyn 0-2.

EMK koos ervoor om compact te spelen en met snelle spelers de diepte te zoeken. Toch sloeg Avesteyn op de juiste momenten toe. De uitploeg maakte 0-1 na twintig minuten. Na rust kreeg EMK via onder meer Rick van den Bogaard nog een enorme kans, maar de bal viel niet binnen. Avesteyn scoorde nog wel. In de 62ste minuut werd het 0-2.

RKGSV - VOW 1-0.

De Gerwense ploeg voetbalde op balbezit en ging meteen op zoek naar de aanval. Het kon ondanks een aantal kansen maar één keer scoren. Voor rust maakte Mark Bartels na een soloactie, een kapbeweging en een chip over de keeper de 1-0. Na rust gaf de thuisploeg niks meer weg.

DVS - WEC 1-4.

Het was een off-day voor DVS deze keer. WEC scoorde voor rust de 0-1 en 0-2. Wester Wester deed in de 69e minuut nog wat terug: 1-2. DVS kon niet lang genieten van de aansluitingstreffer. WEC scoorde nog twee keer en bepaalde daarmee de eindstand op 1-4.