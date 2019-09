RKPVV gooit de beuk erin voor behoud sportpark: ‘Tot nu toe hebben we eigenlijk altijd ja en amen gezegd’

Sportief gezien gaat het RKPVV voor de wind. De afgelopen twee seizoenen werd tweemaal de kampioensschaal de lucht in gehesen in hartje Warande en daardoor speelt het vaandelteam van de club voor het eerst in de clubhistorie in de derde klasse. Daarnaast leverde RKPVV ook tweemaal de topscorer van hun competitie af. ,,Toen de gemeente besloot om minder sportparken in Helmond te hebben, was de belangrijkste reden daarvoor om zo het niveau omhoog te krijgen", zegt vrijwilligster Belle van Bree. ,,Dat is ons in elk geval aardig gelukt met twee promoties op rij."