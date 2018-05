RKPVV na monsterzege kampioen, Olympia Boys kan zich opmaken voor DOSKO'32

Olympia Boys

Het kampioenschap voor de Helmonders was nog niet officieel omdat de wedstrijd tussen Milheezer Boys en Olympia Boys (dat in theorie nog een minikansje op de titel had) zondag vanwege noodweer met dertien minuten op de klok (tussenstand 2-1) werd gestaakt. Die pot eindigde uiteindelijk in 3-2. Rob Keunen scoorde in het restant nog nog voor Milheeze, Puk van Bussel namens Olympia Boys. Beide clubs wilden zondag eigenlijk niet verder voetballen. De KNVB stemde echter niet in met een vervroegd einde omdat de tegenstander van Olympia Boys in de play-offs afhankelijk was van de uitslag. Dat wordt nu DOSKO’32 uit Duizel. Milheezer Boys mag met ASV'33 gaan strijden om een ticket voor de vierde klasse.