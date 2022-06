RKVVO gedegradeerd; Hoogeloon wint derby van Bladella

Braakhuizen - Lindenheuvel 4-1.

In de beginfase werd Braakhuizen op de eigen helft gedrukt door de bezoekers. Lindenheuvel was aanvallend bedrijviger, maar na een doeltreffende uitbraak knokte Braakhuizen zich uit de Limburgse druk. Spits Bob van de Ven zorgde voor de openingstreffer, 1-0. Nog geen minuut later verdubbelde Mohamed Amezziane de voorsprong, wederom na een counter: 2-0. Na een uur spelen scoorde Van de Ven zijn tweede van de avond, door een verdedigende fout achterin: 3-0. Lindenheuvel scoorde nog de 3-1, maar even later maakte invaller Levi Angkotta - wederom na een inschattingsfout en bovendien met zijn eerste balcontact van de wedstrijd - de 4-1. Braakhuizen treft VV Sittard in de finaleronde van de play-offs.