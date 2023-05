Robbert Born ruilt Marvilde in voor De Valk: ‘Ik had al sympathie voor die club’

Born werd vorig seizoen nog kampioen met Marvilde in de tweede klasse. Marvilde staat nu elfde in de eerste klasse B. Deze week werd duidelijk dat de club volgend seizoen door het vertrek van veel spelers in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal uit gaat komen.

,,Ik heb een aantal leuke seizoenen bij Marvilde gehad, met als hoogtepunt het kampioenschap van afgelopen jaar”, vertelt Born. ,,Nu we een minder jaar hebben, zag ik ook dat het voor volgend seizoen lastig ging worden om een waardige selectie op de been te krijgen. De keuze is op De Valk gevallen omdat ik sowieso al sympathie had voor de club. Dit komt doordat ik een aantal mensen binnen de club goed ken en ook in de selectie van het eerste. Ook kwam in de gesprekken met het bestuur en de nieuwe trainer de ambitie naar voren om zo goed mogelijk mee te doen in de tweede klasse. Dit is iets wat mij ook aansprak. Ook denk ik dat De Valk dit jaar al een goed team heeft staan en hier naar volgend seizoen toe nog aan het versterken is. Dat samen heeft ervoor gezorgd dat ik voor De Valk heb gekozen.”