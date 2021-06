Robin Vereijken (26) maakt de stap naar het betaald voetbal, niet als ‘middelmatige back', maar als scheids

Een-tweetjeJarenlang was scheidsrechter Robin Vereijken (26) voor veel Spartanen welbekend. Later reisde hij voor wedstrijden stad en land af. Volgend seizoen zal hij de stap maken naar het betaalde voetbal.

Aankomend seizoen maak jij de overstap naar het betaalde voetbal. Heb je die ambitie altijd gehad?

,,Die is gaandeweg gaan groeien. Ooit begon ik als verenigingsscheids bij Sparta ’25. Zij hebben mij aangemoedigd om een cursus te gaan doen. Uiteindelijk ben ik blijven voetballen en fluiten. Maar op mijn twintigste had ik het wel gezien. Ik had iedereen al zo vaak gefloten. Het leek me leuk om ook bij andere clubs te fluiten. Zo ging ik steeds een stapje hoger. Tot ik in een talententraject ben gekomen voor het betaald voetbal. Toen is die ambitie er écht gekomen.’’

Wat houdt dat talententraject in? Wat komt er allemaal bij kijken?

,,Je gaat dan een tijd in het amateurvoetbal en de tweede en derde divisie fluiten. Dat gebeurt onder intensieve begeleiding van de KNVB. Zij bekijken of je bij het betaalde voetbal past. Nu denken ze dus dat ik dat kan. Dat is super gaaf. Aankomend seizoen zal ik niet meteen mijn debuut maken. Vaak ontwikkel je je in een paar wedstrijden. Soms maak je na vier goede wedstrijden je debuut, maar het kan ook na de winterstop zijn. Op een gegeven moment zal ik in de Keuken Kampioen Divisie fluiten of als vierde official in de eredivisie meedraaien.”

De KNVB denkt dus dat jij geschikt bent. Maar wat denk jij dat een scheidsrechter nodig heeft om op topniveau te fluiten?

,,Een goede scheids voelt het spel aan. Fluiten doe je volgens de regels, maar soms moet je iets laten gaan als het beter is voor de wedstrijd. Je zoekt de balans tussen de regels en wat de wedstrijd nodig heeft. Soms gaat dat vanzelf. Dan wordt er lekker gevoetbald. Maar soms moet je het wat strakker houden. Dat moet je aanvoelen. En je moet natuurlijk van het spelletje houden.”

Wat heeft jou doen besluiten om met voetbal te stoppen en je volledig op fluiten te richten?

,,Ik heb altijd gevoetbald. Maar op een gegeven moment kwam de sleur erin. Ik ben geen super goede voetballer. Op z’n best ben ik een middelmatige linksback. Toen ik ging fluiten, werd ik veel meer geaccepteerd. Eerst van ouders van kinderen die ik floot, en later ook van de senioren. Zij vonden het leuk als ik de scheids was. Dan krijg je die waardering terug. Zo ben ik eigenlijk overgestapt.”

Wat droom jij van in de toekomst van je scheidsrechterscarrière?

,,Ik wil zo hoog mogelijk fluiten. De eerstvolgende stap is de Keuken Kampioen Divisie. Het liefst wil ik in de eredivisie komen. Maar daar is geen garantie voor, net als bij voetballers. Je moet gewoon zorgen dat je de beste bent.”