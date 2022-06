Roerganger André Nijssen doet na 59 titels trots een stapje terug

Als de naam Nijssen op de amateurvelden valt is er geen tussenweg. Door spelers, begeleiders en vrienden geliefd. Voor degenen die hem maar amper kennen veelal gehaat vanwege zijn nadrukkelijk ‘aanwezig’ zijn.

,,Ik wil geen verplichtingen meer”, spreekt hij met luide stem kordaat. ,, De cirkel bij ‘ome’ André is rond. Als jeugdspeler bij EVV Eindhoven begonnen en na ruim zestig jaar bij FC Eindhoven eindigen. Als Stratumse jongen ging je vroeger naar RPC of EVV Eindhoven. Ik koos voor het laatste en heb daar tot op de dag van vandaag geen moment spijt van gehad.”

Quote Overal waar ik aan begon, wilde ik successen. Dat ging vaak ten koste van alles, want ik wilde per se winnen. André Nijssen

Je gaat ‘D’n Dré’ niet achter de geraniums vinden. ,,Met mijn 72 jaar ga ik het wat rustiger aan doen. Ik ben overigens niet weg, want ik zal na dit seizoen nog regelmatig bij de BVO binnenlopen om wat te sparren.”

Trots is hij op de 59 titels die in ruim vijftig jaar veld- en zaalvoetbal als speler, coach en manager bijeen werden gesprokkeld. Nijssen zocht altijd en overal de confrontatie. ,,Daar zitten regionale titels bij, maar ook de Benelux-beker (zaalvoetbal). Overal waar ik aan begon, wilde ik successen. Dat ging vaak ten koste van alles, want ik wilde per se winnen.”

Naar de top met ZVV Marco Fit

Nijssen was een van de mannen van het eerste uur in het regionale zaalvoetbal. In 1971 was hij als 22 -jarige al coach nadat een rugblessure hem voortijdig van de velden hield. Waar het zaalvoetbal in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw nog werd gesponsord door de lokale bakker, slager en cafébaas, haalde Nijssen al gerenommeerde bedrijven binnen. De fanatieke coach beleefde in 1980 zijn finest hour toen ZVV Marco Fit met zijn blufpoker de Nederlandse titel pakte.

Hij haalde Vic Hermans vanuit Limburg naar Eindhoven. Hermans was op het WK Zaalvoetbal in 1989 uitgeroepen tot beste speler van de wereld en kwam voor een riant salaris naar ‘zijn’ Marco Fit. Een jaar later kwam John de Bever, de zelfbenoemde beste zaalvoetballer van de aarde, naar Eindhoven.

Als ZVV Marco Fit op toernooi ging maakte hij indruk door met PSV-spelers als Jan Poortvliet, Ernie Brandts, Halvar Thoresen en Adrie Koster te verschijnen. Het was nooit saai, want Nijssen zorgde dat zijn ploegen én hijzelf vol in de schijnwerpers stonden. Daar genoot hij het meeste van.

Jarenlang verdween Nijssen van het lokale voetbaltoneel vanwege drukte met zijn zaak in de begeleiding van gemeenten rondom beleid en beheer van woonwagenlocaties. Totdat Jan Louwers en Willy van de Kerkhof hem in 2005 vroegen of hij iets wilde betekenen rondom de fusie van Gestelse Boys en Veloc. Vijf jaar was de Eindhovenaar de grote animator, met de vermaarde voetbalgala’s op de maandagavond in een uitverkochte Heiberghal als absolute mijlpaal. Voor één keer is de Stratummer bescheiden. ,,Het was voor mij een hoogtepunt dat ik voor de krachtwijk De Bennekel iets heb kunnen betekenen. We hebben het sportpark gerenoveerd en de jeugd in de wijk van de straat gehaald.”

Nijssen is alweer zeven jaar terug bij FC Eindhoven. In zijn periode steeg het aantal leden van 486 naar bijna 1000. Nijssen: ,,De accommodatie heeft dringend behoefte aan een opknapbeurt. Daar wil ik me sterk voor maken. Bij vv Gestel hebben we destijds ook onze schouders eronder gezet en samen met de gemeente er iets moois van gemaakt.”

FC Eindhoven 2.0

De plannen voor een FC Eindhoven 2.0 zijn gesmeed. ,,Met profs, amateurs, vrouwenvoetbal, zaalvoetbal en de Academy, g-voetbal en 45+ voetbal hebben we alle vormen binnenboord”, aldus penningmeester en erevoorzitter (bij zowel de prof- als de zaaltak) Michiel Pieters. ,,De banden tussen profs en amateurs worden verder aangehaald en budgetten worden door het bestuur ingekaderd om meer duidelijkheid te creëren. Er komt een gedegen inrichting voor de amateurs en voor het vrouwenvoetbal, zodat er op topniveau kan worden gepresteerd.”

Quote Een nieuw kunstgras­veld en nieuwe duurzame kleedka­mers zijn absolute prioritei­ten. Michiel Pieters

Dat FC Eindhoven leeft onder de leden bleek onlangs op de drukbezochte algemene ledenvergadering, waar 115 personen op af kwamen. Pieters: ,,Op 2 juli komen we weer bijeen met het bestuur om het beleidsplan bij de av te actualiseren. ,,Daarin willen we alle leden in hun eigen omgeving alle facetten aanbieden en vooral duidelijk en transparant zijn. Een nieuw kunstgrasveld en nieuwe duurzame kleedkamers zijn daarbij absolute prioriteiten om een vitale en open vereniging te zijn.”