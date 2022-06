‘Romeinse krachtmens’ Bas van Dooren zwaait af bij SV Budel: ‘Het is mooi geweest, ik maak plaats voor de jeugd’

Er volgt voor de afscheidnemers een benefietduel als waardering voor hun jarenlange trouwe dienst aan oranje-wit. ,,We stoppen met z’n vijven met voetballen in de selectie”, aldus Bas van Dooren (39), ook wel al jaren het Romeinse krachtmens genoemd. ,,Ik geloof dat we samen goed zijn voor meer dan negentig jaar voetbal in het vaandelteam. We spelen met de huidige selectie tegen een groot aantal oud-selectiespelers met wie we in het verleden samen hebben gevoetbald. Met natuurlijk aansluitend een gezellige avond. Dat is aan de club SV Budel wel toevertrouwd.”