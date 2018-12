Ronnie Jansen debuteert bij EMK als hoofdtrainer

Jansen (37) stopte na vorig seizoen als speler bij de selectie. Hij debuteerde al op zijn vijftiende in het eerste elftal van EMK en stroomde in 1999 vanuit de jeugd door naar de selectie. Hij was jarenlang aanvoerder en steeg met EMK van de zesde naar de derde klasse. Meer dan 500 wedstrijden speelde Jansen in het vaandelteam van de geelzwarten.