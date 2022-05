Roy van der Putten neemt De Braak op sleeptouw

Middenvelder Roy van der Putten nam de Helmondse formatie op sleeptouw. Na een knappe solo schoot hij de bezoekers in de openingsfase op voorsprong. Niet veel later kwam Well op gelijke hoogte maar via Pim Heeren ging de Braak met een 1-2 voorsprong de rust in. Van der Putten herhaalde in de beginfase van de tweede helft zijn kunstje en schoot de derde treffer tegen de touwen. Topscorer Wesley Smits deed ook nog een duit in het zakje en nadat Well voor de tweede scoorde bepaalde invaller Youssef Chida de eindstand op 2-5.