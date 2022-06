RPC-coach Ruud van der Rijt gaat aan de slag bij hoofdklasser Nuenen

TRANSFER Unitas’59 ziet Quinten Huybers terugkeren na avonturen bij FC Eindhoven

Verdediger Quinten Huybers (20) sluit volgend seizoen aan bij de selectie van derdeklasser Unitas’59. De kleinzoon van oud-PSV’er Willy van de Kerkhof keert daarmee terug naar de club die hij in 2019 verliet om zijn geluk bij FC Eindhoven te gaan beproeven. Daar maakte hij in augustus 2019 zijn debuut in het betaalde voetbal. Huybers speelde vier wedstrijden in het eerste elftal van FC Eindhoven. Vorige zomer verliet hij de club en sindsdien was hij clubloos.

7 juni