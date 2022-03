RPC en Unitas’59 verliezen allebei, Bladella profiteert

SBC - RPC 3-1.

Wederom was SBC te sterk voor RPC. Het regende kansen voor SBC in de eerste helft. RPC kon daar nauwelijks iets tegenover stellen. Toch was het slechts 1-0 door Joep van der Heijden. Vlug in de tweede helft werd het 2-0 door een prima uitgespeelde counter door Sander Egmond. De druk van RPC werd groter, maar de 3-0 viel door een goal van Tijs Veraart. RPC had wel overwicht in tweede helft, maar scoorde enkel nog uit een penalty van Sidney Gakpo: 3-1.