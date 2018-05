RPC'er Tijn van Vlerken trekt naar Esperanza Pelt

DERDE KLASSE D (ZUID 2) Sparta '25 kan thuis maar niet winnen

29 april Sparta ’25 – Vianen Vooruit 0-1. Het is Sparta ’25 opnieuw niet gelukt om in een thuiswedstrijd de punten in eigen huis te houden. In de 7e minuut zag de thuisploeg tot grote opluchting een van richting veranderde vrije trap via de lat van het eigen doel over gaan. In de 34ste minuut mocht René Brouwers vanaf de rand van de zestien een vrije trap nemen. De bal belandde recht in de armen van de doelman van Vianen Vooruit. Na de rust lag het initiatief duidelijk bij de thuisploeg. In de 48ste minuut kreeg Jaccy van den Enden de mogelijkheid om de score te openen, hij strandde op doelman Remco Loeffen. In de 71ste minuut kreeg Jaccy van den Enden opnieuw een goede mogelijkheid, ook dit keer zonder resultaat. Twee minuten later was het aan de overkant wel raak. Een voorzet vanaf rechts kon door spits Roy Daamen ongehinderd worden binnen gekopt. In de 82ste minuut kreeg Robbert van Lankveld zijn tweede gele kaart en moest dus voortijdig het veld verlaten. In de resterende tijd was de thuisploeg niet in staat om langszij te komen.