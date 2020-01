RPC gaat verder met trainer Ruud van der Rijt

Met RPC staat Van der Rijt momenteel op een vierde plaats in de derde klasse D. Met een achterstand van vier punten op koploper Bladella is nog van alles mogelijk. De Eindhovenaren speelden bovendien een wedstrijd minder.

De Valk was in 2017 zijn eerste club als hoofdtrainer. In zijn eerste seizoen daar loodste hij de Valkenswaardse formatie naar lijfsbehoud. Een jaar later viel op de laatste speeldag van de competitie het doek voor de geelzwarten in de eerste klasse.