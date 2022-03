RPC koploper na nederlaag Unitas; Doelpuntenfestijn bij DBS - Reusel Sport

Bladella - Unitas’59 3-0.

Unitas’59 is zijn koppositie kwijt geraakt. Op bezoek bij Bladella verloor de ploeg met 3-0. „Het was een geflatteerde overwinning”, zo vertelt Jürgen Elbers. In de eerste helft zorgde Joris Hermans voor de 1-0, nadat enkele minuten eerder een bal van Unitas van de lijn werd gehaald. Na de goal kantelde de wedstrijd volgens Elbers: „De eerste twintig minuten waren zij beter, maar na onze goal werd het steeds gelijkwaardiger.” Maker van de eerste treffer, Hermans, zorgde uit de rebound voor de 2-0 in de 53ste minuut. In de slotfase maakte Thijs Schoenmakers er nog 3-0 van. Door de overwinning nadert Bladella de opponent tot twee punten.

RPC - Gestel 4-0.

RPC heeft in eigen huis Gestel met 4-0 verslagen. „Het was een aparte wedstrijd, eigenlijk geen 4-0 voor ons. Zij hadden de bal en hebben gedomineerd”, zo vertelt RPC-trainer Ruud van der Rijt. Sidney Gakpo, Niels Geelhuizen en tweemaal Rick Wijnen zorgde ervoor dat de wat ‘onterechte’ 4-0 toch op het scorebord verscheen. Van der Rijt: „Gestel was voetballend goed, maar wij waren levens gevaarlijke op de counter. We zijn nu halverwege aan staan bovenaan, dus we doen het goed.”

Budel - Hoogeloon 1-1.

Nummer drie van de ranglijst, Hoogeloon, is op bezoek bij Budel niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Belangrijk aspect hierbij is de rode kaart die na een half uur werd gegeven aan Jesse van Gerwen. „De rode kaart was dubieus, maar hij zou gegeven kunnen worden” aldus Van Gerwen zelf. Ondanks dat de bezoekers met tien man stonden, wisten ze na rust wel op 0-1 te komen dankzij Hans van der Heijden. De 1-1 kwam op naam van Jochem Spee. Zijn trainer, Walter van Ommeren, was gematigd tevreden. „Vooraf teken je voor een gelijkspel tegen de nummer drie, maar als je een uur met één man meer speelt, hoop je te winnen. Uiteindelijk hebben wijzelf te weinig afgedwongen.”

Nijnsel - Hapert 1-1.

De nummer laatst tegen de nummer twaalf. Beide teams verkeren in de onderste regionen en hielden ook elkaar in evenwicht. In de eerste helft zette Dave Koolen de bezoekers op voorsprong, maar in de tweede helft zorgde Jelle de Louw voor de gelijkmaker. De meningen van de trainers verschilde van elkaar: „Het eerste half uur was van ons, maar de eerste beste kans van Hapert was raak”, aldus Carlo Vorstenbosch. Robbert Verhoeven, trainer van Hapert, zag een andere wedstrijd. „In de eerste helft waren we veruit de betere. Na rust waren zij wat feller, maar wij raakten nog tweemaal de paal. Al met al is een gelijkspel verdiend.”

DBS - Reusel Sport 4-3.

„We kwamen al naar twintig seconde achter”, zo opent Niels Gevers, trainer van Reusel, zijn analyse. „vervolgens komen we 2-0 achter, dankzij Nick Wouters wordt het 2-1 Steef Vosters zorgde eerst voor de 2-2 en daarna de 4-3. Op het einde moeten we 4-4 maken, maar het mocht helaas niet zo zijn.” Dat DBS won, kan echter niet verrassend genoemd worden. De laatste zes wedstrijden werden gewonnen en daardoor steeg het elftal van twaalf naar vijf. Djes Koekendorp, Cemsu Kartal, een eigen goal en Toon Sweegers maakte de doelpunten. „Het was een afstandsschot die in de kruising vloog, dus dat was wel lekker” zegt Sweegers over zijn doelpunt.