RPC speelt gelijk, maar loopt toch uit in titelrace; DBS draait 3-0 achterstand om in 3-5 zege

DERDE KLASSE D ZUID IRPC is een punt uitgelopen in de titelrace met Bladella, maar bij de thuisploeg was er weinig tevredenheid over de eigen wedstrijd tegen Wilhelmina Boys. In een spannend duel heeft DBS een 3-0 achterstand omgebogen in een 3-5 overwinning.

RPC - Wilhelmina Boys 3-3.

RPC stond al na zes minuten op 2-0 door twee goals van Sander Tax. Door een penalty van Lars Kuys kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd, waarna Patrick Philippart voor 3-1 zorgde. Nog in de eerste helft werd de eindstand bereikt. Door twee goals van Yoran Bouwmans werd het 3-3.

Hapert - Bladella 1-0.

Bladella heeft verzuimd om de koppositie van RPC in gevaar te brengen. De blauwwitten liepen in de Kempische derby bij Hapert tegen een 1-0 nederlaag aan. De enige treffer kwam na tien minuten al op het scorebord. Uit een voorzet vanaf de linkerflank kopte Lars Janssen half achterover reikend raak, 1-0. Tegen een Hapert op voorsprong is het slecht kersen eten. Zielloos zocht Bladella de aanval, maar werd daarbij zelden gevaarlijk. Het paste precies in het straatje van de thuisploeg die de punten in strijd tegen degradatie hard nodig had. Na de pauze werd de druk op het Hapert-doel van keeper Jesper Storms alleen maar groter. Echt gevaarlijk werd Bladella zelden. Toen de klok al op 16.39 uur stond floot scheidsrechter Opheij af. Bladella heeft het niet meer in eigen hand nu het, met weliswaar een veel beter doelsaldo dan koploper RPC, op vier punten achterstand is geraakt. De laatste competitiewedstrijd op 6 juni krijgt Bladella nog RPC op bezoek.

SBC - DBS 3-5.

SBC en DBS waren beide in vorm en vooral SBC kon een belangrijke slag slaan in de race om de periodetitel. Die ambities werden al vroeg ingelost, toen SBC via Laszlo Vonk al in de tweede minuut op voorsprong kwam. Via Rob Kapteijns en Joep van der Heijden werd de score – al in de eerste helft – tot 3-0 vergroot. DBS geloofde nog in een resultaat en was na rust feller. Doelpunten van Van der Heijden (eigen doelpunt), Pim Messing en Rik de Wit trokken de score gelijk. DBS zette door, en twee doelpunten van Ruud van Breemen zorgden voor de overwinning.

Reusel Sport - Dommelen 4-1.

Reusel Sport boekte een ruime zege op Dommelen. Halverwege was het al 2-0 door doelpunten van Dirk de Koning en Steef Vosters. Vier minuten na de pauze kwam Dommelen terug in de wedstrijd door een doelpunt van Jonathan van Doorn, maar de voorsprong van Reusel Sport kwam niet meer in gevaar. Door goals van opnieuw Vosters en Kevin Wouters werd het 4-1.

Gestel - Nijnsel 4-1.

Umur Agir was de grote man bij Gestel. De aanvaller scoorde voor rust maar liefst vier keer. Het al gedegradeerde Nijnsel wist daar maar weinig tegenover te stellen. In de tweede helft geloofde Gestel het wel en redde Nijnsel de eer. Stefan Hulsen benutte een penalty, 4-1.

PSV/av - Unitas’59 3-2.

PSV/av stond halverwege op 1-0 door een goal van Yousif Al-Anany. Na de pauze kwam Unitas’59 door een goal van Nick Meeuwissen op gelijke hoogte, voordat Niels Raaijmakers PSV/av weer op voorsprong zette. Amar Al-Anany zorgde vervolgens voor 3-1. De 3-2 van Nick Meeuwissen bracht de overwinning van de thuisploeg niet meer in gevaar.

Hoogeloon - Budel 1-0.

Hoogeloon had aan een goal genoeg om Budel van zich af te houden. Hans van der Heijden maakte al in de vierde minuut de enige goal van de wedstrijd. Budel slaagde er in het restant van het duel niet in om langszij te komen, waardoor Hoogeloon inloopt op koploper RPC en achtervolger Bladella.