RPC-trainer Goeran van den Heuvel tijdelijk uit roulatie vanwege privé-omstandigheden

DISTRICTSBEKER ZUID 1 Heeze op 7 mei tegen Achilles Veen in halve finale districts­be­ker

4 april De halve finale in de districtsbeker Zuid 1 tussen RKSV Heeze en Achilles Veen is door de KNVB op dinsdag 7 mei gepland. De aftrap op sportpark Het Lambrek in Heeze is om 20.00 uur.